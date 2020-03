Ort des Tages: Novartis Attersee. Novartis ist eines der größten Pharmaunternehmen der Welt und der bedeutendste Pharmaproduzent Österreichs. Jeder 400ste Österreicher arbeitet direkt oder indirekt für den Konzern. Daneben betreibt kaum jemand derart viel Forschung in Österreich. Alleine in diesem Bereich sind in Kundl, Schaftenau, Unterach am Attersee und in Wien 800 Mitarbeiter beschäftigt. Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für Österreich. Share link Novartis ( Akt. Indikation: 72,13 /72,69, -9,67%) (Der Input von Leya Hempel für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.03.)

