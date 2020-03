Der Euro-Bund-Future schloss die letzte Handelswoche mit 174,17 Prozentpunkten ab. Nach der Verkündung der abermaligen Leitzinssenkung der US-Notenbank sprang der Euro-Bund-Future im frühen Handel am Montagmorgen auf ein Niveau von 175,25 Prozentpunkten. Im Laufe der Handelswoche verlor der Euro-Bund-Future dramatisch an Wert. Zwar gab es kurzfristige Erholungen, doch der Trend geht eindeutig abwärts. Am Mittwochabend erreichte er sein bisheriges Wochentief bei 168,24 Prozentpunkten. Gegen Donnerstagmittag ...

