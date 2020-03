Bereits am Dienstag, 17. März, bestätigte Eangel Austria einen fünften Corona-Fall in seinen österreichischen Werken. Demnach wurde im Stammwerk Schwertberg ein weiterer Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet. Er befindet sich ebenso wie seine Kontaktpersonen seitdem in häuslicher Quarantäne. Insgesamt steigt die Zahl der Neuinfektionen in Österreich weiter stark an, was laut Engel weitere Maßnahmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...