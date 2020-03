Zürich (awp) - Auch Kuoni-Besitzerin DER Touristik Suisse verhängt wegen der Coronavirus-Krise Kurzarbeit. Diese werde grundsätzlich am Montag unternehmensweit gestartet, sagte Firmenchef Dieter Zümpel am Freitag in einem Interview mit dem Touristikportal "Travelnews". "Bei einigen Abteilungen wird es tatsächlich etwas ...

