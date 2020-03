Bern (awp/sda) - McDonald's hat alle 170 Filialen in der Schweiz wegen des Coronavirus vorübergehend geschlossen. Die McDrives und der Lieferservice McDelivery werden per sofort eingestellt. Die Gesundheit und der Schutz von Mitarbeitenden und Gästen haben für McDonald's Schweiz oberste Priorität, wie das Unternehmen am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...