Die Elektrifizierung in der Automobilindustrie schreitet kontinuierlich voran. Sie stellt nicht nur neue technische Anforderungen, sondern bedeutet auch eine große wirtschaftliche Herausforderung für OEM und Zulieferer. So müssen Automobilhersteller ihre Entwicklungszeiten verkürzen und suchen deshalb immer öfter nach vorvalidierten Systemlösungen. Solche Konzepte bieten eine einfache und zuverlässige Möglichkeit, ein neues Elektrofahrzeug von Grund auf zu bauen und in Serie zu bringen.

Vibrationen und Schwingungen in Elektrofahrzeugen

Vor diesem Hintergrund sind der Zulieferer Vibracoustic und der Systemintegrator Benteler eine strategische Partnerschaft eingegangen. Im Februar lud Vibracoustic zu einem Vor-Ort-Termin ein, um das Ergebnis der Kooperation vorzustellen. In der Zusammenarbeit bündeln die Unternehmen ihre Kompetenzen in der Entwicklung von NVH-Lösungen (Noise, Vibration, Harshness) für Elektrofahrzeuge. Denn die elektrische Antriebstechnik verändert das NVH-Verhalten von Fahrzeugen deutlich. Elektrofahrzeuge sind zwar leiser, erzeugen jedoch auch Vibrationen und Geräusche, die für Menschen in einem unangenehmeren Frequenzbereich liegen.

Während Verbrennungsmotoren Schwingungen vor allem zwischen 20 und 400 Hertz erzeugen, sind es bei Elektromotoren bis 10.000 Hertz und mehr. Die Schwingungen können bei ungeeigneter Lagerung und Entkopplung der Schallquellen als Körperschall in den Innenraum eines Fahrzeugs übertragen werden. Gleichzeitig drängen wegen der fehlenden Maskierung durch den Verbrennungsmotor bislang ungehörte Geräusche in den Vordergrund: Abroll- und Windgeräusche oder bislang überhaupt nicht registrierte Geräuschquellen wie der Kompressor der Klimaanlage sind jetzt deutlich wahrnehmbar. Darüber hinaus fahren Elektrofahrzeuge mit einer ganz anderen Dynamik als konventionell angetriebene Fahrzeuge. Die Lagerungssysteme werden komplexer und stellen immer höhere Anforderungen an Material, Konstruktion und Qualitätssicherung.

"Um unsere Elektromobilitätslösungen entsprechend der Bedürfnisse unserer Kunden zu entwickeln, arbeiten wir mit einem großen Netzwerk strategischer Partner wie Vibracoustic zusammen"

Marco Kollmeier, Vice President der Business Unit Electro-Mobility von Benteler Automotive

Verschiedene Lagerstellen im Fahrzeug wirken bei Elektrofahrzeugen stark zusammen. Wenn der E-Motor wie an ...

