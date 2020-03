Die neue Handelswoche startet mit tiefroten Vorzeichen für die Finanzmärkte: Trotz zum Teil billionenschwerer Finanzhilfen für die Wirtschaft sind die meisten Anleger zumindest kurzfristig stark negativ eingestellt und befinden sich wieder eher im Panikmodus. Zum Wochenstart zeigt das Stimmungsbarometer des AktienSensor Deutschland ein tiefrotes Sentiment an.

Am frühen Montagmorgen lag der kurzfristige Stimmungs-Wert für den Dax bei bis zu -50 Punkten (Maximalwert: -100 Punkte). Das sind deutliche -36 Punkte tiefer in der roten Zone als noch am Freitagmorgen, als sich das Sentiment zwischenzeitlich leicht aufgehellt hatte. Hinsichtlich des MDax wurden bis zu -42 Punkte und für den TecDax bis zu -82 Punkte gemessen. Ebenfalls tief im negativen Bereich wurde der US-Leitindex Dow Jones Industrial mit bis zu -42 Punkten registriert. Überraschend positiv viel am Montagmorgen zeitweise das Sentiment für den EuroStoxx 50 aus, hier wurden bis zu +45 Punkte gemessen (Maximalwert: +100 Punkte).

Der Blick auf die Finanzmärkte ist insgesamt also von einem überaus negativen Sentiment geprägt - dagegen fällt der Blick auf das Musterdepot des AktienSensor Deutschland weiter sehr positiv aus. Die am vergangenen Mittwoch neu aufgenommenen Short-Positionen auf Kion (+6,1 Prozent) und Aareal Bank (+10,8 Prozent) haben sich bereits innerhalb weniger Tage ordentlich entwickelt. Insgesamt hat der Aktiensensor Deutschland im bisherigen Börsenjahr 2020 mit einer Performance von mehr als +31 Prozent überzeugt (Stand: 1. Januar bis 20. März 2020).

Nachfolgend die Zwischenbilanz der aktuellen Positionen im Musterdepot des AktienSensor Deutschland (Stand der Performance-Angaben: Montag, 23.03.2020, ausserbörsliche Indikation gegen 7.30 Uhr)

