Die amerikanische Baumarktkette Lowe's Companies Inc. (ISIN: US5486611073, NYSE: LOW) wird am 6. Mai 2020 eine Quartalsdividende in Höhe von 55 US-Cents je Anteilsschein auszahlen (Record date ist der 22. April 2020). Auf das Jahr hochgerechnet werden 2,20 US-Dollar ausgeschüttet. Damit beträgt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Aktienkurs von 66,36 US-Dollar (Stand: 20. März 2020) 3,32 Prozent. Lowe's Companies ist ...

