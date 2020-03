Die genannten Unternehmen sind alle Mitglieder der Initiative Get H2, welche die Visison verfolgt, eine deutschlandweite Wasserstoffinfrastruktur zu etablieren. Besonders grüner Wasserstoff gilt dabei als Hoffnungsträger der Energiewende. Die Idee: Strom aus Erneuerbaren Energien wird in Wasserstoff umgewandelt und als CO2-freier Energieträger in der Industrie und anderen Sektoren genutzt. Für den Transport von grünem Wasserstoff in Deutschland ist der Ausbau der entsprechenden Infrastruktur zentral. Für das nach eigenen Angaben erste Projekt unter dem Namen "Get H2 Nukleus" unterzeichneten die oben genannten Unternehmen nun eine Absichtserklärung.

Produziert in Lingen, eingesetzt in Marl

Der grüne Wasserstoff soll dabei im niedersächsischen Lingen in einer ...

