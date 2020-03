Rasant sinkende Öl- und Gaspreise sowie die Coronavirus-Pandemie machen Royal Dutch Shell zu schaffen. Jetzt will der Öl- und Gasmulti mit einem umfangreichen Maßnahmenbündel seine Finanzkraft stärken - auch um im Falle einer Erholung der Märkte gewappnet zu sein.Das Maßnahmenpaket im ÜberblickShell will die negativen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie mit einem Maßnahmenbündel abfedern. So sollen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...