Während am Freitag die Risikoprämien auf EUR Benchmarkindex-Ebene nahezu unverändert zum Vortag notierten (EUR Non-Financial IG: +5 BP; EUR HY: -2 BP; EUR Financial Sen.: +2 BP; EUR Financial Sub.: +4 BP), erreichten die Spreads mit den deutlichen Ausweitungen über die letzten Wochen Niveaus von zuletzt Mitte 2012. Das vor allem am Freitag zum restlichen Wochenverlauf freundlichere Risikosentiment führte auch zu Emissionen. U.a. begaben am Freitag Engie (A: EUR 1 Mrd., MS+160 BP, 5J; B: EUR 750 Mio., MS+180 BP, 8J; C: EUR 750 Mio., MS+210 BP, 12J; A3/A-/A, Green) und Unilever (A: EUR 1 Mrd., MS+140 BP, 5J; B: EUR 1 Mrd., MS+170 BP, 10J; A1/A+ erwartet) Mehrfachtranche-Anleihen bei hoher Nachfrage (Orderbücher: EUR 10 Mrd. und EUR 11,5 Mrd.). Aus dem ...

