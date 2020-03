Die Aktien in Europa und die US-Aktienfutures stiegen sprunghaft an, nachdem die Fed eine Ausweitung der Maßnahmen zur Unterstützung der Märkte angekündigt hatte. Die US-Notenbank wird eine unbegrenzte Menge an Treasuries und hypothekenbesicherten Wertpapieren kaufen. Diese Woche werden sich die Käufe von Treasuries auf 375 Milliarden Dollar belaufen, während sich die Käufe von MBS auf 250 Milliarden Dollar belaufen werden. Der US500 stieg nach den Nachrichten über 40 Punkte. Der US500 war nach ...

