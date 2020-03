In jeder Krise gibt es auch Profiteure. Viele Unternehmen haben auf Home-Office umgestellt. Um bei dieser dezentralen Arbeitsweise einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können, sind darauf abgestimmte IT-Infrastrukturen essenziell. Wir können uns daher vorstellen, dass Bechtle als darauf spezialisierter IT-Dienstleister einen steigenden Auftragseingang verzeichnen kann. Das Management hält an seinen Wachstumsplänen fest. Während andere Konzerne, die von der Krise derzeit schwer gebeutelt sind, die Dividende kürzen oder sogar aussetzen, erhöht Bechtle seine Ausschüttung. Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019 soll es 1,20 EUR je Aktie geben - 20 Cent mehr als im Vorjahr. Bei dem aktuellen Kurs entspricht dies einer Dividendenrendite von 1,4 Prozent. Bechtle ist eine Position in unserem Wachstumsdepot. Auch der Max Otte Vermögensbildungsfonds ist investiert.