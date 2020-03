David Simon, der Sohn des Gründers und amtierender CEO hat sein Aktienpaket deutlich aufgestockt. Wie diese Woche öffentlich wurde, kaufte er für 9 Mio. USD eigene Aktien am Markt auf. Dies zeigt, wie stark er hinter dem Konzern steht. Im Zuge der Corona-Krise bleiben die Einkaufs-Malls des Konzerns in den USA vorübergehend geschlossen. Wir halten Simon Property in unserem Wachstumsdepot. Der Max Otte Vermögensbildungsfonds, der PI Global Value Fund sowie der Max Otte Multiple Opportunities Fund sind ebenfalls investiert.