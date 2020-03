DGAP-News: Bilfinger SE / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Bilfinger SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 23.04.2020 in Congress Center Rosengarten, Musensaal, Rosengartenplatz 2, 68161 Mannheim mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2020-03-23 / 15:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Bilfinger SE Mannheim ISIN DE0005909006 Wertpapier-Kenn-Nr. 590 900 Bilfinger SE sagt ordentliche Hauptversammlung ab Die Bilfinger SE sagt angesichts der Ausbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2) und der daraus folgenden behördlichen Verordnungen ihre für den 23. April 2020 in Mannheim einberufene ordentliche Hauptversammlung ab. Das Unternehmen strebt an, die Hauptversammlung innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist von sechs Monaten nach Beginn des Geschäftsjahres 2020 durchzuführen. Dabei kommt dem Gesundheitsschutz von Aktionärinnen und Aktionären, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie der beteiligten Dienstleister höchste Priorität zu. Ein künftiger Termin hängt daher vom weiteren Verlauf der Infektionswelle und den von den Behörden angeordneten Präventionsmaßnahmen ab. Mannheim, im März 2020 *Bilfinger SE* _Der Vorstand_ 2020-03-23 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Bilfinger SE Oskar-Meixner-Straße 1 68163 Mannheim Deutschland Telefon: +49 621 459 0 Fax: +49 621 459 2221 E-Mail: hv@bilfinger.com Internet: https://www.bilfinger.com ISIN: DE0005909006 WKN: 590 900 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1004221 2020-03-23

