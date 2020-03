Sie gehen an ein landesweites Netzwerk aus Hospitälern und Laboratorien. Der Cobas SARS-CoV-2-Test für die Krankheit COVID-19 wurde in der vergangenen Woche von der US-Gesundheitsbehörde FDA zugelassen. Roche plant ein Liefervolumen von 400.000 Tests pro Woche. Auch sonst arbeitet der Pharmariese mit Hochdruck an der Bekämpfung des Coronavirus. Der Konzern kündigte den Start einer Phase-III-Studie mit seinem bereits zugelassenen Medikament Actemra/RoActemra zur Behandlung von Patienten mit einer stationär behandlungsbedürftigen, durch das Coronavirus ausgelösten Lungenentzündung.