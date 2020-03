Corona und die möglichen Folgen für die Weltwirtschaft bleibt Hauptthema an den Finanzmärkten. Einige Analysten halten die Reaktionen an den Aktienmärkten für übertrieben und rechnen im Falle eines Abebbens der Pandemie mit einer raschen Aufholjagd. 23. März 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die neue Woche strapaziert erneut die Nerven der Anleger. Nach den deutlichen Verlusten der US-Indizes Ende vergangener Woche - der Dow Jones Industrial büßte am Freitag gut 4,6 Prozent ein, S&P 500 und Nasdaq ...

