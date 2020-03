Der kanadische Logistik- und Transportkonzern Mullen Group Ltd. (ISIN: CA6252841045, TSX: MTL) zahlt eine monatliche Dividende in Höhe von 0,05 kanadischen Dollar (CAD) je Anteilsschein aus, wie am Montag berichtet wurde. Die Ausschüttung erhalten die Aktionäre am 15. April 2020 (Record date: 31. März 2020). Mullen Group ist 1964 unter dem Namen Mullen Trucking Ltd. gegründet worden und bietet Transport- ...

