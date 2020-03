Sehr geehrte Damen und Herren, die so immens wichtige technische Unterstützungslinie des DAX 30 bei 8.152 hat nun sechsmal in Folge gehalten. Auch zum gestrigen Wochenstart hielt sie wieder. Von Euphorie zu sprechen ist aber verfrüht. Eine mittelfristige Erholung wird sich weiterhin bestenfalls in einem "flachen V" zeigen. Diese wird sich aber noch einige Zeit hinziehen. Aktuell liegt der rechnerische Buchwert des deutschen Leitindex bei 8.700 Punkten. Es wird keinen schnellen Rebound geben. Hohe ...

