Die Aktie des schwäbischen Autobauers Daimler wurde gestern an der Börse Stuttgart am meisten gehandelt. Der Autobauer stellt auch die Produktion in den amerikanischen Werken für zwei Wochen ein. Zusätzlich reduziert die amerikanische Investmentbank JP den fairen Wert von Daimler von 51 Euro auf 31 Euro. Die Aktie notierte an der Börse Stuttgart gegen Mittag unverändert bei knapp 22,30 Euro. EUWAX Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...