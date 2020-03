EZB erwarb letzte Woche fünf neue Bonds für CSPP wie EON, Danone Santhera Gj Nettoverlust CHF19,0 Mio, -65% Vj DAI - Das Coronavirus hat die Automobilhersteller in eine Krise gestürzt: Weltweit stehen in vielen Werken die Bänder still. Nach Volkswagen, Daimler und BMW haben auch die US-Hersteller General Motors, Ford und Fiat Chrysler ihre Produktion gestoppt. Daimler-Chef Ola Källenius sieht seinen Konzern trotz allem gut für die schwierige Zeit gerüstet. Er will die Coronavirus-Pandemie ohne direkte staatliche Finanzspritzen überstehen. "Daimler benötigt derzeit keine Staatshilfe", sagte Källenius. "Wir sind mit einer hohen Liquidität solide ausgestattet." Auch die Aktionäre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...