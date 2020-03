Angesichts der gestrigen Risk-off Stimmung an den Credit Märkten gab es keine Emission am EUR denominierten Primärmarkt. Die Risikoprämien der von uns herangezogenen Benchmarkindizes haben sich gestern zudem wieder ausgeweitet (EUR Non-Financial IG: +9 BP auf 221 BP; EUR HY: +30 BP auf 883 BP; EUR Financial Senior: +10 BP auf 248 BP; EUR Financial Sub.: +8 BP auf 382 BP). Seitens der Ratingagenturen hat S&P das LT Issuer Rating von Norican um ein Notch von B auf B-hinabgestuft und den Ausblick von stabil auf negativ gesenkt. Zudem hat die Ratingagentur das LT Issuer Rating von Travelex Holdings von CCC auf CC hinabgestuft. Moody ´s hat das LT Issuer Rating von Norsk Hydro auf Baa3 von Baa2 hinabgestuft. Darüber hinaus hat gestern Fitch das ...

