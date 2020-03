Auch ein neues, umfangreiches Notpaket der US-Notenbank Fed gegen die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus hat die Anleger am Montag nicht überzeugt. Mit weitreichenden Maßnahmen will die Fed die Wirtschaft wieder in die Spur bringen. Der EuroStoxx 50 konnte zwar daraufhin kurzfristig zulegen, musste aber die Gewinne bald wieder abgeben und schloss 2,5% tiefer. Ähnlich das Bild bei den anderen großen europäischen Indices, der CAC 40 in Paris gab 3,3% ab, der Dax in Deutschland ging mit einem Minus von 2,1% aus dem Handel und der FTSE 100 in London büßte 3,8% ein. Nach Zinssenkungen und einem großen Anleihekaufprogramm kündigte die Fed nun an, unbegrenzt Staatsanleihen und bestimmte mit Hypotheken besicherte Wertpapiere zu kaufen ....

