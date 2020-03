Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Wien (pts009/24.03.2020/09:05) - Corona wird uns noch lange begleiten. Wie soll man in der Unternehmens-PR darauf reagieren? Pressetherapeut Alois Gmeiner und pressetext-Chefredakteur Florian Fügemann erklären am Donnerstag, den 26. März 2020, ab 10 Uhr in ihrem Online-Webinar die Grundsätze und Vorgangsweise bei Krisen-PR. Egal, ob Corona & Co oder ähnliche Unternehmenskrisen: Die Fragen an die Verantwortlichen von PR- und Unternehmenskommunikation sind im Krisenfall eigentlich immer gleich. Soll überhaupt reagiert werden? Wie soll reagiert werden? Und natürlich: Welche Fehler gibt es immer wieder bei der Kommunikation in Krisenzeiten? Das Webinar gibt Antworten und zeigt aktuelle Beispiele!



In jeder Krise gilt: Kommunizieren ist besser als schweigen!



"Schweigen ist tödlich. Offene Kommunikation ist Gold wert. Sei es, um Kunden, Gäste, Geschäftspartner und eigene Mitarbeiter gezielt zu informieren, zu beruhigen oder auch, um das Vertrauen in das Unternehmen in harten Zeiten zu sichern", so Pressetherapeut, Coach und Autor Alois Gmeiner. Im Webinar werden auch aktuelle kreative PR-Ideen von Unternehmen präsentiert, die diese Ausnahmesituation als Herausforderung verstehen und handeln. Stillstand ist ein No-Go.



Politiker und Meinungsbildner durch Online-PR zu Reaktionen drängen!



Mit Online-PR können auch perfekt Entscheider, Politiker und Meinungsbildner erreicht werden. "Auch wenn man derzeit mit direkten Anrufen und Mailanfragen bei Politikern abblitzt. Durch indirekten Druck über die Öffentlichkeit gelingt das oft bedeutend besser", so Gmeiner. Wie? Das wird im Webinar erklärt!



Online-Kommunikation ist auch perfekt für die harte Zeit nach der Krise, wenn es gilt, den Umsatz wieder hochzukurbeln und Kunden über Wiedereröffnung, Start der Produktion, neue Produkte und Angebot etc. zu informieren. Es ist damit ein ideales und vor allem nachhaltiges SEO-Tool und gewährleistet hohe Findbarkeit bei Google, bei minimalen Kosten.



Gleich anmelden, um in der Krise richtig zu kommunizieren.



