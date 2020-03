Die Analysten der Baader Bank bleiben bei der Buy-Empfehlung mit Kursziel 46,0 Euro für Andritz. Die jüngste Gewinnwarnung sei nicht überraschend gekommen, so die Analysten. Sie gehen davon aus, dass das Unternehmen, mit seinem starken Geschäftsanteil in recht widerstandsfähige Geschäftsbereiche (Wasserkraft, Zellstoff und Papier) und dem guten Auftragsbestand besser mithalten wird können, als die Mehrheit der Maschinenbauunternehmen. Es bestehe jedoch kein Zweifel daran, dass das Metallgeschäft von Andritz (das bereits die schwächste Stelle des Unternehmens darstellt und sich in einem massiven Umstrukturierungsprozess befindet) stark betroffen sei, so die Analysten. Die Analysten von Jefferies bestätigen für voestalpine die ...

