Jedes Unternehmen muss davon ausgehen, dass früher oder später ein Cyber-Angriff auf die eigene Infrastruktur erfolgen kann. Ist ein solcher Angriff erfolgreich, zählt insbesondere die schnelle Wiederherstellung der betrieblichen Systeme in einen stabilen und sicheren Arbeitsmodus. Die Übersicht des VDMA listet Notfallmaßnahmen und Kontaktdaten zu Behörden und Dienstleistern, die in solchen Fällen unterstützen können. Vorfälle mit Ransomware im Maschinen- und Anlagenbau haben dem VDMA zufolge im Jahr 2019 stark zugenommen. Nahezu jeder Fachverband im VDMA verzeichnet mindestens einen größeren Vorfall bei Mitgliedsunternehmen. Ransomware ist grundsätzlich die Infektion mit Schadsoftware und anschließender Verschlüsselung kompletter Datensätze und IT-Systeme zum Zwecke der Erpressung. Die Besonderheit im Maschinen- und Anlagenbau sind Infektionen bis hinunter auf die Produktionsebene, bis tief in Roboter, Werkzeugmaschinen oder Logistiksysteme hinein. "Es reicht nicht aus, sich nur auf die Abwehr von Cyber-Angriffen zu fokussieren", ...

