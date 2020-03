Die Mitglieder von Europen (The European Organization for Packaging and the Environment) setzen alles daran, die notwendige Versorgung mit Lebensmitteln und Hygieneprodukten sowie Medikamenten während der COVID-19-Pandemie aufrechtzuerhalten. Um den ununterbrochenen Fluss von (verpackten) Gütern zu gewährleisten, muss die Kommission Verpackungen und ihre Rohstoffe als wesentlich anerkennen und die ausgewiesenen bevorzugten Übergangsstellen an Binnengrenzen, die sogenannten "Green Lanes", für ihren innereuropäischen Transport öffnen, fordert Europen. Europen fordert die Kommission und die EU-Regierungen ...

