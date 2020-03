++ Europäische Märkte steigen, S&P 500-Futures erreichen Limit Up ++ DE30 durchbricht Obergrenze der Overbalance-Struktur ++ HeidelbergCement (HEI.DE) hatte vor dem Ausbruch des Coronavirus einen guten Jahresstart ++Die europäischen Aktien haben heute in einer späten Reaktion auf die gestrige Ankündigung der US-Notenbank deutlich höher eröffnet. Es besteht auch die Hoffnung, dass sich die US-Gesetzgeber heute auf das Coronavirus-Hilfspaket einigen werden. Die Veröffentlichung der katastrophalen PMI-Daten zu Beginn des heutigen Tages verursachte einen kleinen Rücksetzer an den europäischen Aktienmärkten, aber die großen Indizes konnten einen Großteil dieses Rückgangs wieder wettmachen. Deutschland will nach der Corona-Krise zur ...

