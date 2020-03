Es gehe darum, den Menschen an den "Frontlinien der Krise" zu helfen, verkündete Fords Verwaltungsratschef Bill Ford am Dienstag. Über die Kooperation mit GE und 3M hinaus plane der US-Autobauer auch noch, mehr als 100 000 Plastikgesichtsmasken pro Woche in einer eigenen Fabrik zu fertigen und seine 3D-Druck-Technik für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...