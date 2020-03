"VERBUND: Zuverlässige Stromversorgung in Österreich Betriebssicherheit und Einsatzbereitschaft bei Wasser- und Wärmekraft sind dank VERBUND-Personal weiterhin gewährleistet. Wien, 24.3. 2020 Der VERBUND-Kraftwerkspark ist vielseitig. In dieser Konstellation spielen die unterschiedlichen Stromquellen ihre Stärken aus. Vorsorgemaßnahmen in der Betriebsweise schaffen Sicherheit für die Gesundheit der Mitarbeiter und damit für die längerfristige Stabilität der Stromerzeugung. "Wir haben mittlerweile einen Routinebetrieb entwickelt, mit dem wir auch bei längerfristiger Beeinträchtigung handlungsfähig bleiben," so Vorstandsvorsitzender Wolfgang Anzengruber. VERBUND konzentriert sich in der aktuellen Situation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...