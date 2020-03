Seit heute Morgen ist die Aktie des Kochboxen-Versenders HelloFresh offiziell im MDAX gelistet. Damit wird der MidCap-Index um einen Titel bereichert, der bei vielen Anlegern momentan ganz oben auf der Einkaufsliste steht Quelle: HelloFresh, wikifolio.com Trotz des Crashs an den Aktienmärkten notiert HelloFresh nur knapp unter dem Anfang März markierten Allzeithoch. Der im Anschluss daran erlittene Kurseinbruch von rund 40 Prozent konnte in den vergangenen 1,5 Wochen fast vollständig aufgeholt werden. Das Unternehmen gilt als einer der potenziellen Profiteure der aktuell für viele so dramatischen ...

