Der DAX zeigt sich heute nach den enormen Kursverlusten in den letzten vier Handelswochen einmal von seiner positiven Seite. Während des bisherigen Handels notiert der DAX deutlich über der Marke von 9.000 Punkten. Kurz vor Eröffnung der amerikanischen Märkte notiert er mit über sechs Prozentpunkten im Plus bei 9.372 Punkten. Nach der Verkündigung der US-Notenbank Fed, Anleihen unbegrenzt aufzukaufen, schlossen auch die asiatischen Börsen am Morgen sehr deutlich im Plus. Die amerikanischen Futures ...

