Neuer Firmenname spiegelt den Unternehmenswandel und Konzentration auf den erfolgreichen Einsatz von M&A-Technologie wieder

Merrill Corporation, der führende Technologieanbieter für M&A-Experten in aller Welt, firmiert ab sofort unter dem Namen Datasite. Die neue Markenidentität soll den Abschluss der 2018 begonnenen digitalen Transformation des Unternehmens widerspiegeln, die auch die Ausgliederung des Geschäftsbereichs Financial Print umfasste. Künftig will sich das Unternehmen auf seine globale SaaS-basierte Technologieplattform für die M&A-Community konzentrieren.

Neben einem neuen Firmennamen, Logo und Internetauftritt hat Datasite auch das Branding seiner Kernanwendungen aktualisiert. Die Due-Diligence-Anwendung des Unternehmens, bisher bekannt als DatasiteOne Diligence, wurde in Datasite DiligenceTM umbenannt, und die Anwendung zur Optimierung des Asset-Marketing-Prozesses, früher DatasiteOne Marketing, heißt nun Datasite OutreachTM

"Das ist ein bedeutender Meilenstein in unserer Unternehmensgeschichte", sagte Rusty Wiley, CEO von Datasite. "Wir haben uns zu einem agilen, weltweit tätigen Anbieter von Fintech-Software entwickelt, und der Name Datasite steht für unsere Mission, die M&A-Branche über den virtuellen Datenraum hinaus in eine digitale Zukunft zu führen, die den gesamten Lebenszyklus der Transaktionen umfasst."

Nachdem Datasite im Jahr 2019 seinen Umsatz um mehr als 30 Prozent gesteigert und mehr als 10.000 Transaktionen begleitet hat, verlegte es wachstumsbedingt seinen Hauptsitz von St. Paul, wo es seit 52 Jahren ansässig war, in das Baker Center in Minneapolis. Damit setzt es seine langfristige Investition in die Twin Cities fort. Aktuell beschäftigt Datasite mehr als 750 Mitarbeiter an 25 Standorten in 13 Ländern.

Auch in der Finanzmetropole Frankfurt wächst Datasite weiterhin. Zum 20-jährigen Bestehen am Standort bezieht das Vertriebs- und Service-Team von Datasite Germany zum 1. April neue Räume in der Barckhausstraße 12-16 in Frankfurt am Main.

Weitere Informationen über die Unternehmensgeschichte von Datasite und die neuen Standorte finden Sie auf: www.datasite.com

Kurzprofil Datasite Germany

Datasite Germany GmbH, früher Merrill Germany GmbH, ist der marktführende SaaS-Anbieter für die M&A-Branche im deutschsprachigen Raum und Teil der globalen Datasite-Gruppe. Mit dem Datasite-Portfolio unterstützt das Unternehmen Deal-Maker weltweit dabei, Transaktionen durch intelligente Lösungen zu steuern.

Weitere Informationen finden Sie auf www.datasite.com.

