Ford stellt die Motorenproduktion in Großbritannien aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus vorübergehend ein. "Aufgrund der dramatischen Auswirkungen dieser anhaltenden Krise auf den europäischen Markt und in der Zulieferindustrie haben wir beschlossen, einen Teil der Sommer-Stilllegungsperiode für unsere Aktivitäten in Großbritannien auf die Osterzeit zu verschieben", teilte Ford in einer offiziellen Erklärung mit. Infolgedessen stellte Fords Dagenham Engine Plant in Großbritannien am Montag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...