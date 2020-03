Vienna Insurance Group-CEO Elisabeth Stadler hat Aktien gekauft, und zwar am 20. März in Summe 6900 Stück zu je 15,86 Euro, wie aus einer Veröffentlichung hervorgeht. Mehr Choose Optimism: https://boerse-social.com/category/choose_optimism Choose Optimism zeigen: http://www.openingbell.eu in der Choose Optimism-Variante

