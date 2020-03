Der börsennotierte oberösterreichische Faserkonzern Lenzing setzt die am 12. März veröffentlichte Prognose für 2020 wegen der Coronavirus-Krise aus. Das gab das Unternehmen am späten Dienstagabend bekannt. Lenzing erwartet, dass das Ergebnis für 2020 unter dem Niveau von 2019 liegen werde, hieß es in einer Mitteilung.Die Lenzing Gruppe erwartet demnach wegen der globalen Coronavirus-Pandemie einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...