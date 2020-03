Die amerikanische Billigfluggesellschaft Southwest Airlines Co. (ISIN: US8447411088, NYSE: LUV) schüttet an diesem Mittwoch eine Quartalsdividende in Höhe von 0,18 US-Dollar an ihre Investoren aus (Record date war der 4. März 2020). Insgesamt ist es die 174. Quartalsdividende in Folge, die die Airline den Investoren ausbezahlt. Auf das Jahr gerechnet werden 0,72 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 37,66 US-Dollar ...

