Die Daimler-Aktie war gestern Umsatzspitzenreiter an der Börse Stuttgart. Im Auswahlindex DAX wurden die Kursgewinne von Daimler nur noch von Infineon und Fresenius getoppt. Der Daimler-Vorstandsvorsitzende Ola Källenius teilte in einem Interview mit, dass Daimler keine Staatshilfen benötige. Die Daimler-Aktie gewann im frühen Handel zweistellig. Gegen Mittag notierte die Aktie bei 25,80 Euro und war damit fast 11 Prozent im Plus. Bis zum Handelsende konnte Daimler dann sogar weiter bis auf 29,28 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...