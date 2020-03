Die angeordneten Maßnahmen in der Ukraine im Zusammenhang mit Covid-19 haben zu einer Produktionsunterbrechung der Tochterbetriebe der NET New Energy Technologies AG geführt. Die Auslieferung bereits fertiggestellter sei noch vor Inkrafttreten der Maßnahmen bewirkt worden, wie es heißt. Die Fabriksarbeiter sind aktuell nicht in der Fabrik tätig. Für die Dauer des Fabrikstillstandes gebührt ihnen 2/3 des Tariflohnes. Die Arbeiter stehen bei Wiederaufnahme der Produktion vollständig zur Verfügung. Die Angestellten arbeiten derzeit vom Homeoffice, der administrative Betrieb der Tochterunternehmen ist sichergestellt. Aus heutiger Sicht sei eine verlässliche Einschätzung von allfälligen negativen Effekten, die sich aus der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...