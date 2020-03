Wien (OTS) - "ACREDIA ist bestmöglich auf die anstehenden Herausforderungen vorbereitet. Viele unserer Mitarbeiter sind bereits aus der Wirtschaftskrise 2008/2009 im besten Sinne krisenerprobt, um unserer Mission als Kreditversicherer auch jetzt wieder gerecht zu werden", betonen die Acredia-Vorstände Gudrun Meierschitz und Ludwig Mertes in einer aktuellen Information an Kunden und die Öffentlichkeit. "Unsere Aufgabe ist es, in dieser schwierigen Situation für Stabilität zu sorgen und unsere Kunden verlässlich zu unterstützen." Zwtl.: Österreich: Insolvenz-Prognose für 2020 derzeit bei plus acht bis zehn Prozent. "Wir haben umfangreiche Vorkehrungen getroffen, wie beispielsweise unsere Acredia Task Force, die die ...

