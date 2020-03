Der direkte EZB Support via Anleihekäufe sorgt bereits jetzt dafür, dass die ersten IG-Unternehmen die Form der Anleihefinanzierung wieder nutzen. So begab gestern beispielsweise Nestle eine Anleihe (Guarantator Rating AA3/AA-) in zwei Tranchen (A: EUR 1 Mrd., 6 Jahre, MS+130 B: EUR 1 Mrd., 10 Jahre, MS+150 BP) mit einem Gesamtvolumen von EUR 2 Mrd. Der Emittent konnte sich über eine herausragende Nachfrage freuen von EUR 12,75 Mrd. Ebenfalls über EUR 2 Mrd. platzierte Diageo (in 3 Tranchen, in EUR 1,75 Mrd.). Der Single A Emittent preiste die 7-jährige Emission bei MS+200 BP und die 12-jährige Emission bei MS+240 BP. Sanofi-Aventis platziertezwei Tranchen mit jeweils EUR 750 Mio. Volumen (erwartet A1/AA). Orderbuch seitig übertrafen diese ...

