Europas Börsen haben am Dienstag zu einer fulminanten Erholung angesetzt. Angesichts umfangreicher Hilfspakete weltweit für die Wirtschaft im Kampf gegen die Corona-Krise zogen die wichtigsten Aktienindizes an einem einzigen Tag wieder so stark an wie seit vielen Jahren nicht mehr. Der EuroStoxx 50 beendete den Handel mit einem Plus von 9,2%, dem stärksten Tagesgewinn seit Ende November 2008. Der französische CAC 40 gewann 8,4%, der deutsche Dax endete 11,0% stärker und der FTSE 100 konnte um 9,1% vorrücken. Konjunkturdaten hatten unterdessen in Europa erste tiefe Eindrücke der Pandemie in den Wirtschaftsindikatoren gezeigt, die Einkaufsmanagerindices waren auf Rekordtiefs gefallen. Allerdings kam dies nicht überraschend, und gestern überwog ...

