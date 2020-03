Der Mangel an Wohnungen war ein Grund, weshalb die Mietpreisbremse beschlossen wurde. Konzerne wie Deutsche Wohnen leiden insbesondere in Berlin unter dieser Politik - und wollen daher massiv in den Neubau investieren. Den Anfang macht der Immobilienkonzern mit einem millionenschweren Zukauf.Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen will den Bau neuer Wohnungen deutlich vorantreiben und hat sich mit dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...