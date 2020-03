Einen historischen Kursverlust erlebten die Aktien des Autobauers Daimler seit Ausbruch der Coronavirus-Krise. Vom Ausbruch der Krise am 24. Februar bis zum Tief am 19. März verloren die Aktien von 42,60 Euro bis auf 21,01 Euro rund 50 Prozent an Wert. In rund vier Wochen! Das hatte es beim Stuttgarter Autobauer bislang in der Form noch nicht gegeben. Seit drei Tagen sind die Märkte nun im Rallyemodus und Daimler-Aktien konnten seit Montag knapp 40 Prozent auf aktuelle 31,73 Euro zulegen. A..

