Original-Research: Godewind Immobilien AG - von First Berlin Equity Research GmbHEinstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Godewind Immobilien AGUnternehmen: Godewind Immobilien AG ISIN: DE000A2G8XX3Anlass der Studie: Update Empfehlung: ellisacklin@gmail.com seit: 25.03.2020 Kursziel: 6,40 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis AcklinFirst Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Godewind Immobilien AG (ISIN: DE000A2G8XX3) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine ADD-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 6,40. Zusammenfassung: Die Jahresergebnisse entsprachen unseren Erwartungen. Die Nettomieteinnahmen in 2019 stiegen auf EUR31 Mio. mit einem FFO 1 von rund EUR9 Mio. Die gute Performance ist sowohl auf die Erweiterung des Portfolios als auch auf operative Maßnahmen zurückzuführen, zu denen eine starke Reduzierung der Leerstände in den Value-Add-Büroimmobilien gehörte. Der NAVPS kletterte auf EUR6,10 gegenüber EUR3,70 im Vorjahr, während der Portfoliowert EUR1,1 Mrd. betrug. Im Februar haben Godewind und die Covivio X-Tend AG eine Grundsatzvereinbarung (BCA) abgeschlossen, wonach Covivio ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für 100% des Grundkapitals von Godewind unterbreitet. Trotz der aktuellen Marktturbulenzen gilt das Angebot weiterhin bis Mitte Mai und die GWD-Aktie wird delisted. Unsere Empfehlung bleibt bei Hinzufügen mit einem Kursziel von EUR6,40. First Berlin Equity Research has published a research update on Godewind Immobilien AG (ISIN: DE000A2G8XX3). Analyst Ellis Acklin reiterated his ADD rating and maintained his EUR 6.40 price target. Abstract: Full year results were close to our expectations. Net rental income climbed to EUR31m in 2019 with FFO 1 of some EUR9m. The good performance owes to both portfolio expansion and operational measures that included strong vacancy reduction across the value-add assets. NAVPS rose to EUR6.1 vs EUR3.7 at YE18, while the portfolio value amounted to EUR1.1bn. In February, Godewind and Covivio X-Tend AG concluded a Business Combination Agreement (BCA), under which the latter launched a voluntary public takeover offer for 100% of Godewind's share capital. Despite the current market turbulence, the offer remains on track to wrap up in mid-May and GWD shares will be delisted. Our rating remains Add with a EUR6.4 target price.