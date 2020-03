Hudson Yards, im Westen von Manhattan, ist auf Jahre hinaus eine der größten Baustellen New Yorks. Hier entstehen aktuell über einer Bahnstation 16 Wohn- und Geschäftshochhäuser. An das bereits fertig gestellt Bloomberg Building schließt sich eine achtstöckige, massiv gebaute Austellungs- und Veranstaltungshalle an. Darüber parkt mit The Shed (1.600 Quadratmeter, Höhe 35 Meter) eine weltweit bislang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...