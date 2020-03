Die Sendemenge ist zwar bei Privatkunden etwas gestiegen, dafür ist sie im Geschäftsbereich "völlig zurückgefahren worden", so Post-Sprecher Michael Homola. Zusätzlich habe das Coronavirus die Luftfracht zum Erliegen gebracht. An Kapazitäten mangle es der Post nicht, in Grenzregionen mit Einpendlern seien zwar Mitarbeiter ausgefallen, dabei handle es sich aber nur um eine sehr kleine Zahl der insgesamt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...