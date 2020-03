Neuzugang an der Wiener Börse. Ab 27. März startet die Schweizer CAG International im direct market der Wiener Börse, wie aus einer Veröffentlichung der Wiener Börse hervorgeht. ICF übernimmt die Market Maker-Funktion, die Aktie wird fortlaufend gehandelt. Das Unternehmen ist laut Homepage auf dem Gebiet Corporate Training-Lösungen und Corporate Agility Training tätig. Die angeordneten Maßnahmen in der Ukraine im Zusammenhang mit Covid-19 haben zu einer Produktionsunterbrechung der Tochterbetriebe der NET New Energy Technologies AG geführt. Die Auslieferung bereits fertiggestellter sei noch vor Inkrafttreten der Maßnahmen bewirkt worden, wie es heißt. Die Fabriksarbeiter seien aktuell nicht in der Fabrik tätig ....

