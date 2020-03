Die Biovolt-Aktie wird vom Handel an der Wiener Börse zurückgezogen und hat am 30. April ihren letzten Handelstag, wie aus einer Meldung hervorgeht. Die Aktie ist seit November 2017 in Wien gelistet. Die in Hünenberg, Schweiz angesiedelte Gesellschaft ist ein Unternehmen aus der Erneuerbare-Energien-Branche.

