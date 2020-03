Die Anleihekaufprogramme treiben Anleger wieder in Gold. Nach hohen Kursgewinnen dieser Woche nähert sich der Goldpreis dem Sieben-Jahreshoch vom 9. März an, das bei 1.703 Dollar erreicht worden war. Kann es bald wieder erreicht werden?Trotz des Rückgangs am Mittwoch auf 1.619 Dollar hat Gold seit Montag fast neun Prozent an Wert gewonnen. In Euro gerechnet fiel der Goldpreis zuletzt bis auf 1.491 ...

